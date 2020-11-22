رئيس مؤتمر حكومات الولايات الألمانية يتوقع تمديد الإغلاق الجزئي

قال ميشائيل مولر، الرئيس الحالي لمؤتمر رؤساء حكومات الولايات الألمانية، إنه من الممكن تمديد الإغلاق الجزئي الراهن في البلاد إلى ما بعد نهاية نوفمبر الجاري.



ويجري رؤساء حكومات الولايات في العطلة الأسبوعية الحالية مشاورات حول سلوك نهج موحد في جائحة كورونا.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال رئيس حكومة ولاية برلين اليوم الأحد، "نحن متفقون على أنه تم تحقيق الكثير من الأشياء، لكنه ليس كافيًا، وبالرغم من أنه أمكن وقف النمو المتسارع فإن أعداد الإصابات لا تزال مرتفعة".



وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: "وفي ضوء ذلك فإن من غير المتصور في الوقت الراهن أن بمقدورنا رفع التدابير التي تم إقرارها في وقت سابق".



ووصف عملية التنسيق مع رؤساء حكومات الولايات بأنها تسير حتى الآن بشكل بناء للغاية، وتجري المناقشة بيننا حاليا حول المدة التي يتعين تمديد الإغلاق خلالها وحول كيفية صياغة هذا الأمر على نحو دقيق، ونحن على طريق جيدة نحو إعداد ورقة قرار بحلول يوم الأربعاء المقبل، حيث يمكن للحكومة الاتحادية والولايات التشاور بشأنها بشكل مشترك مرة أخرى في وقت لاحق.



وتعتزم الولايات مناقشة مقترحها مع المستشارة انجيلا ميركل، يوم الأربعاء المقبل، ليتم في وقت لاحق إقرار تدابير كورونا التي سيتم تطبيقها في ديسمبر المقبل.



وكانت تصريحات مشابهة لتصريحات مولر قد صدرت في وقت سابق من كبار الساسة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.



وكان اولاف شولتس، وزير المالية ونائب المستشارة والعضو البارز في الحزب الاشتراكي، قد صرح في وقت سابق اليوم بقوله: "كل الأمور تشير إلى أن القيود الراهنة يجب أن يتم تمديدها إلى ما بعد 30 نوفمبر الجاري لفترة أخرى".