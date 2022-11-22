صندوق النقد: مالاوي أول دولة تحصل على تمويل من برنامج مواجهة صدمة الغذاء

أعلن صندوق النقد الدولي أن مالاوي أصبحت أول دولة منخفضة الدخل تحصل على تمويل من الصندوق بموجب أداة جديدة تهدف إلى مساعدة البلدان على التكيف مع صدمات ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقال الصندوق اليوم الثلاثاء: "تواجه مالاوي تحديا فيما يتعلق بأوضاعها الاقتصادية والإنسانية،

مع نقص النقد الأجنبي واختلال سعر الصرف مما أدى إلى انخفاض حاد في الواردات، ومن بينها الوقود والأسمدة والأدوية والغذاء".

وارتفع معدل تضخم أسعار الغذاء السنوي بأكثر من الضعف ليصل إلى 34.5% منذ قامت روسيا بغزو أوكرانيا في فبراير الماضي.

ووفقا لبيان، وافق الصندوق، ومقره واشنطن، على إقراض مالاوي نحو 88.3 مليون دولار "لتلبية الاحتياجات العاجلة لميزان المدفوعات والتخفيف من تأثير صدمة الغذاء".

يشار إلى أن مالاوي ضمن 48 دولة حددها صندوق النقد الدولي على أنها الأكثر تضررا من أشد أزمات الغذاء التي عانى منها العالم منذ الأزمة المالية العالمية. وتشير التقديرات إلى أن نحو خمس سكان مالاوي يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد في موسم الجفاف من أكتوبر وحتى مارس، مقارنة بنحو 15% فقط قبل عام واحد، وفقا لتقرير النظام المتكامل لتصنيف مراحل الأمن الغذائي.

واستحدث صندوق النقد الدولي نافذة لمواحهة صدمات ارتفاع أسعار الغذاء، في سبتمبر الماضي لدعم البلدان التي تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات، وتعاني من انعدام الأمن الغذائي، أو من صدمة حادة في تصدير الحبوب، وستظل النافذة التمويلية الجديدة مفتوحة لمدة عام واحد.