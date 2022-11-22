البنك المركزي: أحجام صادرات النفط الروسية ستتوقف على السعر وجهود التسويق

قال مسؤول بارز في البنك المركزي الروسي، إن أحجام صادرات النفط الروسية سوف تتوقف على السعر وجهود التسويق التي يتم بذلها، قبل أسبوعين فقط من فرض أوروبا ومجموعة السبع، عقوبات جديدة على النفط الخام في البلاد.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا تعمل على إيجاد مشترين جدد للنفط، الذي منعت كثير من دول أوروبا استيراده منذ غزو أوكرانيا في فبراير.

ويتجه حاليا معظم إنتاج النفط الخام الذي يتم إرساله من محطات البلطيق، إلى آسيا، إلا أن الوقت بصدد النفاد قبل وصول الشحنات القادمة من موانئ بعيدة إلى الصين والهند، قبل بدء تنفيذ العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الشحنات المنقولة بحرا، في الخامس من ديسمبر.