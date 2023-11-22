واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية قمرا اصطناعيا للتجسس

أعلنت كوريا الشمالية أنها نجحت في وضع قمر اصطناعي للتجسس في المدار بعد محاولتين فاشلتين أجرتهما في وقت سابق من العام الجاري، حيث تعهد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بإطلاق المزيد من الأقمار بغية مراقبة القوات الأمريكية في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أشرف على عملية الإطلاق، أمس الثلاثاء، مضيفة أن بيونج يانج تريد إطلاق عدة أقمار اصطناعية إضافية للتجسس خلال فترة زمنية قصيرة، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الإطلاق، الذي أجري أمس الثلاثاء "سيساهم بشكل كبير في تعزيز الاستعداد للحرب للقوات المسلحة" لكوريا الشمالية بشكل قاطع.

وقالت الوكالة إن القمر الصناعي ماليجيونج -1 أطلق إلى الفضاء بصاروخ تشوليما -1 الجديد.

ولم يصدر أي تأكيد على نجاح عملية الإطلاق من قبل الولايات المتحدة أو اليابان أو كوريا الجنوبية، التي كانت جميعها تراقب عملية الإطلاق عن كثب وتعمل مع بعضها البعض لتقييم الحدث.

وقالت الوكالة إن كيم "هنأ جميع الكوادر والعلماء والفنيين" الذين ساعدوا في عملية الإطلاق التي "أسهمت بشكل كبير في تعزيز الردع الحربي لكوريا الشمالية"، مضيفة أن إطلاق القمر الاصطناعي هو حق مشروع للبلاد بغية تعزيز قدراتها للدفاع عن نفسها.

ونشرت الوكالة صورا لعملية الإطلاق اليوم الأربعاء أظهرت إطلاق الصاروخ خلال الليل.

ويمكن رؤية كيم في الصور وهو يشاهد عملية الإطلاق ثم يبتسم كثيرا بينما يقف مع فنيين من وكالة الفضاء الكورية الشمالية.

من جهته، ندد البيت الأبيض بعملية إطلاق كوريا الشمالية قمرها الاصطناعي للتجسس.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان، إن البيت الأبيض أدان عملية الإطلاق ويعمل مع الحلفاء لتقييم الوضع.

وأضافت واتسون أن "إطلاق القمر يتضمن تقنيات مرتبطة بشكل مباشر ببرنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، في بيان، إنه تم إطلاق الصاروخ أمس الثلاثاء باتجاه الجنوب.

وأضافت هيئة الأركان المشتركة، في رسالة للصحفيين، أنه تم إطلاق الصاروخ من مقاطعة شمال بيونجان نحو الساعة 10:43 مساء بالتوقيت المحلي.