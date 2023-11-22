وكيل صحة البحيرة يتابع تنفيذ أعمال فرق حملة 100 يوم صحة في شبراخيت

تفقد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، سير عمل بعض الفرق الثابتة والمتنقلة بحملة 100 يوم صحة بشبراخيت.



وجاء ذلك بحضور فريق من الإدارة الصحية بشبراخيت، وعلى رأسهم الدكتور يحيى زيدان مدير الإدارة الصحية بشبراخيت، والدكتور حسام النويهي نائب مدير الإدارة.



وتابع جميعة، سير العمل بالمبادرات، والتقى بالمترددين على تلقي خدمة المبادرات المختلفة التي تشملها الحملة.



من جانبهم أشاد المترددين على تلقي الخدمات التي تشلملها الحملة، بالخدمة المقدمة وبجهود الدولة، موجهين الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته لتلك الحملة، واهتمامه بصحة المواطن المصري.



وأكد أن الحملة تلقى كل النجاح منذ بدايتها في الخامس والعشرين من شهر يونيو الماضي، ويظهر هذا من الإقبال الشديد من المواطنين المترددين على خدماتها على مستوى المحافظة.



يذكر أن الحملة تنفذ على مستوى الجمهورية، بتعليمات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتلقي كل الدعم لتنفيذها على أرض محافظة البحيرة من الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.



وأشار جميعة، إلى أن حملة 100 يوم صحة، تقدم خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هي (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي- والكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين)، فضلًا عن وجود 16 مكانًا على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).



كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال الفرق المتحركة بكل مركز من المراكز الـ16 بالمحافظة.



ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية).