أولى السفن البحرية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني تصل لسيناء

وصلت أولى السفن البحرية السعودية إلى سيناء ضمن الجسر البحري السعودي، لإغاثة الشعب الفلسطيني، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.

وكانت السعودية سيّرت، يوم السبت الماضي، أولى طلائع الجسر البحري السعودي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من ميناء جدة، إلى ميناء بورسعيد في مصر.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار جهود إغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنسانية (مركز الملك سلمان للإغاثة).

وسير المركز حتى الآن 15 طائرة إغاثة إلى مطار العريش تحمل مساعدات ومواد طبية وغذائية وإيوائية، إلى جانب تحرك أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي من ميناء جدة الإسلامي إلى ميناء بورسعيد، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.