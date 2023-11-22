إعلام لبناني: مقتل عدد من عناصر حزب الله في غارة جوية إسرائيلية على بيت ياحون

أفادت وسائل إعلام لبنانية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل عدد من عناصر حزب الله في غارة جوية إسرائيلية على بيت ياحون، بينهم نجل النائب محمد رعد.

وبحسب جريدة «النهار» اللبنانية، شهدت ساعات المساء قصفاً إسرائيلياً عنيفاً لعدد من البلدات الجنوبية، وسجلت سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية على أطراف بلدات زبقين، وبيت ياحون، وياطر، وبيت ليف وعيتا الشعب.

كما نفذت طائرة مسيرة غارةً على أطراف بلدة مروحين بثلاثة صواريخ في القطاع الغربي.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الإغارة على بنى تحتية تابعة لـ«حزب الله» قرابة الساعة العاشرة مساء، واستهداف مجموعتين عسكريتين.



وتضاربت المعلومات حول امتداد هدنة غزة إلى جنوب لبنان، ففي حين نقلت قناة «الجزيرة» عن «حزب الله» التزامه بالهدنة في حال التزام إسرائيل بها، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إنه لم يسمع بأن حزب الله قال شيئاً مماثلاُ، مضيفاً أن «إسرائيل تراقب الأفعال وترد عليها».

وأعلن «حزب الله»، في وقت سابق من اليوم، استهداف عدد من المواقع الإسرائيلية، ونعى عنصراً من عناصره، فيما ردّ الجيش الإسرائيلي بقصف عدد من القرى الجنوبية، وذلك قبل ساعات من تطبيق الهدنة المفترضة يوم غد.