الحوثيون يعلنون إطلاق دفعة صواريخ على جنوب إسرائيل

تبنّت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الأربعاء، مسئولية إطلاق صواريخ تجاه مدينة أم الرشراش (إيلات) جنوبي الأراضي المحتلة.



وقالت الجماعة في بيان "أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية دفعة من الصواريخ المجنحة على أهداف عسكرية مختلفة للكيان الإسرائيلي في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة".



وأضاف البيان "القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".



ومساء اليوم، قال الجيش الإسرائيلي، إن إحدى مقاتلاته اعترضت صاروخ كروز، أُطلق تجاه مدينة إيلات.



وفي وقت سابق من اليوم، دوت صافرات الإنذار في إيلات، على ساحل البحر الأحمر، بعد الاشتباه في تسلل طائرة بدون طيار.



وقال الجيش، في بيان مقتضب على منصة "إكس"، "إلحاقا بالتحذير من تسلل طائرة معادية في منطقة إيلات، نجحت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو في اعتراض صاروخ كروز أطلق باتجاه الأراضي الإسرائيلية".



وأضاف "التهديد لم يخترق أراضي إسرائيل".



ومنذ 7 أكتوبر، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا فلسطينيا، بينهم أكثر من 5 آلاف و840 طفلا و3 آلاف و920 امرأة، فضلا عن أكثر من 33 ألف مصاب، 75 % منهم أطفال ونساء، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.