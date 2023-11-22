المكتب الحكومي في غزة: الوضع الميداني يزداد كارثية وسوءا

قال المدير العام لمكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، إن الاحتلال الإسرائيلي يركز على استهداف وقصف المستشفيات بشكل خاص.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن الاستهداف الإسرائيلي أدى إلى خروج 26 مستشفى و55 مركزًا صحيًا عن الخدمة، ذاكرًا أن الاحتلال استهدف 56 سيارة إسعاف.

ولفت إلى خروج عشرات سيارات الإسعاف عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، قائلًا إن الاحتلال مستمر في قتل الطواقم الطبية في إطار الحرب التي يشنها على المستشفيات.

وأشار إلى استمرار الاحتلال في ممارسة الجريمة بحق المستشفى الإندونيسي، واحتلال مجمع الشفاء وتحويله إلى ثكنة عسكرية ومقبرة جماعية ومقر للقتل المباشر.

وتابع: «البيانات الصحية تعكس تردي الحالة الإنسانية بشكل غير مسبوق في غزة»، محذرًَا من أن «الوضع الميداني يزداد كارثية وسوءًا».

وذكر أن «الأسواق والمحال التجارية تعاني من جفاف المواد الأساسية والمواد الغذائية المختلفة، بالتزامن مع التوقف التام لعمل المخابز، إزاء تلك الجرائم والحرب المجنونة على القطاع».