بعد ساعات على احتجاز الحوثيين في اليمن سفينة شحن بالبحر الأحمر، ظهرت على مواقع التواصل صورة زعم ناشروها أنّها لسيارات كهربائية كانت على متن هذه السفينة وأُفرغت في اليمن.

وتظهر الصورة سفينة شحن ضخمة راسية في مرفأ وتبدو مئات السيارات مركونة على الرصيف المحاذي.

وجاء في التعليقات المرافقة لها ما يشير إلى أنها لحمولة السفينة "غالاكسي ليدر" التي استولى عليها الحوثيون يوم الأحد.

كما يشير أحد التعليقات إلى أن 2000 سيارة كهربائية كانت على متن السفينة.

إلا أن وكالة "أ ف ب" أكدت أنّ الصورة في الحقيقة ملتقطة قبل سنوات في أحد موانئ تايلاند.

وأشارت إلى أن البحث عن الصورة على "غوغل" أرشد إلى أنها تعود إلى العام 2019، مما ينفي صلتها بالأحداث الحالية.

كما أن وكالة "غيتي" للصور أكدت أنها مصوّرة في تايلاند، وبالتحديد في ميناء لايم شابانغ في شمال البلاد.

وأعلن المتحدث العسكري باسم "الحوثيين" العميد يحيى سريع، في بيان مساء الأحد الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها إلى الساحل اليمني. وجدد المتحدث تحذيره لكافة السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل معها بأنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة.

ونشرت جماعة الحوثي لقطات مصورة تظهر رجالا مسلحين ينزلون من طائرة هليكوبتر ويسيطرون على سفينة الشحن في جنوب البحر الأحمر.

وحمّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طهران مسؤولية اختطاف سفينة "غالاكسي ليدر" في البحر الأحمر والتي اقتادها الحوثيون يوم الأحد واحتجزوها، معتبرا أنها "نزوة إيرانية".

واعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر "حادثا خطيرا على المستوى العالمي".