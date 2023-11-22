قال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاجاري، إن «رئيس الأركان الإسرائيلي قيّم الوضع في الجنوب، وصادق على الخطط التالية للحرب في غزة».



وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، أن «رئيس الأركان التقى مع القوات المحاربة»، لافتًا إلى أن «كل قادة الألوية تحدثوا عن أمان القوات، والاستعداد العملياتي والتقدم في الحرب لإنجاز مهامها».



وأكمل: «أمامنا حرب طويلة ومصممون على تحقيق الأهداف التي ترتكز على تفكيك قدرات حماس وخلق الظروف لإعادة المحتجزين».



وزعم العثور على غرف عمليات لحماس أسفل مجمع الشفاء، مضيفًا: «بجانب المجمع هناك فتحتان تربط المنظومة الأرضية بالشارع، ومؤسسة تعليمية فيها صفوف».



وادعى أن «هناك فتحة في المؤسسة التعليمية يدخل عبرها عناصر الحركة بشكل سري إلى جدار، وينزلون بالدرج إلى النفق الموصل إلى مستشفى الشفاء».



وأشار إلى أن القوات تعمل على تدمير خط الأنفاق ككل، معلنًا ارتفاع القتلى في صفوف جنود الجيش إلى 392، منذ 7 أكتوبر الماضي.