تراجع أسعار النفط مع تأجيل اجتماع أوبك بلس

واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط تراجعها خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد إعلان تأجيل اجتماع وزراء النفط في تجمع أوبك بلس للدولة المصدرة للنفط، بسبب الخلافات بين الدول حول مستويات الإنتاج.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط تراجع في بداية تعاملات اليوم بنحو 5.1% إلى أقل من 74 دولارا للبرميل، في الوقت الذي ارتفع فيه مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع المنتهي يوم 17 نوفمبر الحالي بمقدار 8.7 مليون برميل، ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يوليو الماضي.

وقرر تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط، تأجيل اجتماعه الدوري المقرر مطلع الأسبوع المقبل لمراجعة سياسة الإنتاج، في ظل صعوبات المحادثات بين الدول الأعضاء نتيجة عدم رضا المملكة العربية السعودية عن مستويات إنتاج النفط في الدول الأخرى.

ونقلت وكالة بلومبرج عن بيان لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، القول إن الاجتماع الوزاري للتجمع سيعقد يوم 30 نوفمبر الحالي، دون الكشف عن سبب تأجيل الاجتماع.

وأضافت، أن المملكة العربية السعودية التي قررت في يوليو الماضي خفضا إضافيا لإنتاجها النفطي بمقدار مليون برميل يوميا، حيث تجري محادثات صعبة مع الدول الأخرى الأعضاء بشأن مستويات إنتاج تلك الدول، بحسب مشاركين في المحادثات.

وقالت ريبيكا بابين، كبيرة محللي أسواق الطاقة في شركة سي.آي.بي.سي برايفت ويلث للاستشارات والاستثمار، إن تراجع الأسعار اليوم يعكس المخاوف من النتائج المنتظرة لاجتماع أوبك بلس إذا فشلت الدول الأعضاء في التوصل إلى اتفاق بشأن مستويات الإنتاج.

وأضافت أن السوق تعيش حالة الخوف من تكرار نتيجة اجتماع في 2020 عندما فشل التجمع في الاتفاق على مستويات للإنتاج، مما أدى انهيار أسعار الخام حتى وصلت لفترة قصيرة إلى مستوى كان البائع يدفع فيها مقابلا للتخلص من شحنات الخام.

وبحلول الساعة العاشرة و49 دقيقة صباحا بتوقيت نيويورك تراجع سعر خام برنت بنسبة 4.5% إلى 74.27 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل، في حين تراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 4.4% إلى 78.85 دولارا للبرميل تسليم يناير المقبل.