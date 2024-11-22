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مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الشروق
نشر في: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 9:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 نوفمبر 2024 - 9:33 ص

تعود اليوم منافسات الدوريات على مستوى العالم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في نوفمبر، حيث تقام العديد من المباريات القوية على رأسها ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد في الدوري المغربي.

وتستعرض «الشروق» مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:-

الدوري المصري الممتاز:

فاركو × إنبي  5:00م                                    ONTime Sports HD2

بيراميدز × البنك الأهلي  5:00م                        ONTime Sports HD1

الأهلي × الاتحاد السكندري  8:00م                     ONTime Sports HD1

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ × أوجسبورج  9:30م                 beIN Sports HD 5

الدوري الإسباني:

خيتافي × بلد الوليد  10:00م                   beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي:

موناكو × ستاد بريست  8:00م                   beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان × تولوز  10:00م                       beIN Sports HD 1

الدوري المغربي:

الرجاء × الوداد  7:00م                   Arryadia SD/HD

الدوري القطري:

الريان × الشمال  3:00م                           beIN Sports HD

الغرافة × الوكرة  5:00م                           beIN Sports HD

الدوري السعودي:

الفيحاء × الأهلي  4:50م                             SSC EXTRA 1 HD

الأخدود × الشباب  5:05م                           SSC EXTRA 2 HD

النصر × القادسية  7:00م                                    SSC1 HD


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