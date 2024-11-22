مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

تعود اليوم منافسات الدوريات على مستوى العالم بعد انتهاء فترة التوقف الدولي في نوفمبر، حيث تقام العديد من المباريات القوية على رأسها ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد في الدوري المغربي.

وتستعرض «الشروق» مواعيد أهم مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:-

الدوري المصري الممتاز:

فاركو × إنبي 5:00م ONTime Sports HD2

بيراميدز × البنك الأهلي 5:00م ONTime Sports HD1

الأهلي × الاتحاد السكندري 8:00م ONTime Sports HD1

الدوري الألماني:

بايرن ميونخ × أوجسبورج 9:30م beIN Sports HD 5

الدوري الإسباني:

خيتافي × بلد الوليد 10:00م beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي:

موناكو × ستاد بريست 8:00م beIN Sports HD 4

باريس سان جيرمان × تولوز 10:00م beIN Sports HD 1

الدوري المغربي:

الرجاء × الوداد 7:00م Arryadia SD/HD

الدوري القطري:

الريان × الشمال 3:00م beIN Sports HD

الغرافة × الوكرة 5:00م beIN Sports HD

الدوري السعودي:

الفيحاء × الأهلي 4:50م SSC EXTRA 1 HD

الأخدود × الشباب 5:05م SSC EXTRA 2 HD

النصر × القادسية 7:00م SSC1 HD