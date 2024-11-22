طلب إحاطة بالنواب لرفض رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت

تقدم النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول ما تردد عن رفع أسعار المكالمات التليفونية.

وتساءل "خضراوي" خلال طلب الإحاطة، قائلا: "لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديدا لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟"، مطالبا الحكومة بسرعة التدخل لوقف أية زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت.

وأعلن عضو النواب، رفضه وبشكل قاطع لأية زيادات في أسعار المكالمات وخدمات الإنترنت خاصة في ظل سوء خدمات جميع شركات المحمول، سواء في المكالمات الهاتفية أو خدمات الإنترنت، متسائلا: "لماذا تصمت على رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت في الوقت الراهن الذي ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة في ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن عدم استقرار الأوضاع والازمة المالية العالمية؟".

وأكد أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التي أصبحت سيئة للغاية خاصة في المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصري.

وطالب خضراوي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائيا لمطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت، مؤكدا أن جميع شركات المحمول تحقق أرباحا كبيرة جدا، معتبرا أنه "لا داعي لأي اتجاه لرفع أسعار المكالمات الهاتفية أو الإنترنت في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل".

وكان محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، قد توقع تطبيق زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة قليلة.

وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الحكومة أعطت موافقة مبدئية لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية على دراسة زيادة أسعار الخدمات المقدمة