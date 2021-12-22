الرئيس اليمني: توافق استراتيجي مع السعودية لمواجهة تمدد إيران ودعم استقرار صنعاء

استقبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في مقر إقامته بالرياض، اليوم الأربعاء، نائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بحضور نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك.



ونقلًا عن وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، مساء الأربعاء، تناول اللقاء، جملة من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك. ورحب الرئيس بنائب وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، مؤكداً على مكانة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وآفاق تعزيزها وتطويرها.



وجدد الرئيس اليمني تأكيده على واحدية الهدف والمصير المشترك في مواجهة التحديات في مختلف المواقف والظروف، ناقلًا تحياته وامتنانه لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.



ولفت «هادي» إلى التوافق الأخوي الاستراتيجي الدائم بين اليمن والمملكة تجاه القضايا المصيرية في مواجهة التمدد الإيراني ودعم اليمن وشرعيته ووحدته وأمنه واستقراره.



من جانبه، عبر نائب وزير الدفاع السعودي عن سروره بهذا الاستقبال واللقاء، ناقلاً للرئيس اليمني تحيات أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.



وأكد نائب وزير الدفاع السعودي، موقف المملكة الداعم لليمن و التزام التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ومواصلة الجهود للتوصل إلى حل سلمي مبني على المرجعيات الثلاث، ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق ويحافظ على أمن المنطقة، مجدداً موقف المملكة الدائم في دعم الشرعية اليمنية لمواجهة تمرد وانقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، والحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.



ولفت إلى دعم المملكة الدائم لليمن وعلى كل المسارات ومنها الجوانب الخدمية والاقتصادية، مباركاً القرارات الأخيرة المتصلة بالإصلاحات في البنك المركزي اليمني بما يُسهم في تحسين الوضع المالي لليمن، مما يشجع في زيادة الدعم الاقتصادي من المملكة والمجتمع الدولي.



كما أشاد الأمير خالد بن سلمان، بحكمة الرئيس اليمني وحرصه على الحوار لمعالجة القضايا في مختلف المحطات، مؤكداً أن أمن اليمن واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المملكة والمنطقة.