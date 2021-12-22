التحالف العربي: تصريحات إيران حول تأخر السعودية في نقل سفيرها لدى صنعاء مسيئة

علق التحالف العربي بقيادة السعودية، على تصريحات الخارجية الإيرانية حول موقف التحالف المتعلق بإخلاء السفير الإيراني لدى حكومة الحوثيين، ووصفها بـ"المسيئة".

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العميد الركن تركي المالكي: "إن قيادة القوات المشتركة للتحالف تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية من تصريحات مسيئة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لموقف التحالف الإنساني والمتعلق بإخلاء المدعو حسن ايرلو أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني من اليمن".

ولفت المالكي إلى أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف وتنفيذا للتوجيه الكريم من القيادة أيدها الله بالمملكة، باشرت تسهيل نقل المذكور لاعتبارات إنسانية تقديرا لوساطة دبلوماسية من الأشقاء في سلطنة عمان وجمهورية العراق بعد أقل من 48 ساعة من الإبلاغ عن حالته الصحية".

واعتبر العميد المالكي أن "هذه التصريحات المسيئة للمملكة تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية، ولا تثمن موقف التحالف الإنساني والنبيل في إخلاء المذكور من صنعاء إلى البصرة، وأنها تصريحات غير مستغربة من المسؤولين الإيرانيين، وتأتي في سياق سلوك الدبلوماسية الإيرانية بدخول المذكور لليمن بطريقة غير شرعية وقيامه بدعم الفوضى والقتال باليمن"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح المالكي أن "قيادة التحالف قدمت كافة التسهيلات والتصاريح الخاصة بالعبور، وكذلك الدعم اللوجستي لطائرة الإخلاء الطبي التابعة للقوات الجوية العراقية من نوع "سي -130"، وهي المرة الثانية لإخلاء مواطن إيراني مرتبط بالعمليات القتالية باليمن، بعد إخلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية العسكرية "سافيز" بالبحر الأحمر في العام 2019، من قبل القوات الجوية الملكية السعودية من على متن السفينة ونقله للعلاج بأحد المستشفيات بالمملكة لفترة طويلة جراء وضعه الصحي المتدهور، ومن ثم نقله عبر طائرة إخلاء طبي سعودية إلى مسقط بعد وساطة من الأشقاء في سلطنة عمان لإعادته وتسليمه لدولته إيران".

وأكد المالكي "استمرار نهج المملكة والتحالف الثابت في تطبيق القيم والمبادئ الإنسانية الراسخة رغم ما تنتهجه إيران من سلوك غير حضاري وغير إنساني".

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، قد قال إن "السعودية تأخرت في السماح لإيران بنقل سفيرها لدى حكومة صنعاء (حكومة الحوثيين) حسن إيرلو، وماطلت بهذا الشأن"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف عبداللهيان، خلال مراسم تشييع السفير الإيراني: "حاولنا نقل الشهيد إيرلو إلى إيران بأسرع وقت لكن الطرف الذي يقصف الشعب اليمني المظلوم على مدى ست سنوات قصر بهذا الخصوص وظلمنا".