 الاتحاد الأوروبي: دعوة زيلينسكي لحضور القمة الأوروبية - الأوكرانية في فبراير المقبل - بوابة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: دعوة زيلينسكي لحضور القمة الأوروبية - الأوكرانية في فبراير المقبل

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 7:07 م | آخر تحديث: الخميس 22 ديسمبر 2022 - 7:07 م

أعلن المتحدث باسم رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل أنه تم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لزيارة بروكسل في فبراير المقبل.

وأكد المتحدث أنه من المقرر عقد قمة بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا في الثالث من فبراير المقبل.

وأضاف المتحدث أن رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لن يشاركوا في القمة.

وأوضح المتحدث أنه من المقرر أن يمثل الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل.

ووصل زيلينسكي إلى واشنطن صباح أمس الأربعاء في أول رحلة له إلى الخارج منذ الغزو الروسي لبلاده في فبراير.

ومنذ بدء الحرب الروسية في فبراير، كان ظهور زيلينسكي في القمم العالمية عبر الفيديو، مثل قمة مجموعة السبع في في منتجع إلماو في مقاطعة بافاريا.

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