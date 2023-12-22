سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم أهدافا تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية

‏هاجمت قوات سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددًا من الأهداف التابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية.



وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، ظهر الجمعة، أنه من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي مواقع عسكرية متعددة لحزب الله وبنى تحتية كان يستخدمها الحزب اللبناني لأنشطته، وفق وكالة سبوتنيك.



وأشارت الإذاعة إلى أن الجيش الإسرائيلي رصد عددًا من عمليات الإطلاق القادمة من الأراضي اللبنانية باتجاه شمالي البلاد، في وقت هاجمت قوات جيش الاحتلال مصادر النيران التي أطلقها "حزب الله" بالمدفعية.



في سياق متصل، قال جيورا زالتس، رئيس بلدية الجليل الأعلى في الشمال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن حزب الله اللبناني هو صاحب اليد العليا في مناطق الشمال.



ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن غيورا زالتس، أنه في حالة الحرب هناك طرفا خاسرا وآخر فائزا، و"حزب الله" اللبناني هو صاحب اليد الطولى شمالي إسرائيل.



جاء تصريح رئيس بلدية الجليل الأعلى تعليقا على طلب الجيش الإسرائيلي من بعض المستوطنات في منطقة الجليل الأعلى غير القريبة من السياج الحدودي مع لبنان، إعادة أسلحة الوحدات الاحتياطية إلى الجيش.