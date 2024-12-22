تحذير صيني لأمريكا بسبب المساعدات لتايوان

انتقد بيان لوزراة الخارجية الصينية، صباح اليوم المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لتايوان، قائلة إن الحزمة البالغ قدرها 571 مليون دولار تنتهك بشكل خطير "مبدأ الصين الواحدة".

وأضاف البيان – الذي نقله موقع قناة الجزيرة- أن "بكين ستتخذ كل التدابير اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها، حيث تمثل تايوان خط أحمر يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأمريكي".

كان البيت الأبيض قد أعلن يوم الجمعة عن موافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم المساعدات العسكرية الجديدة لتايوان التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين.

وقبل شهر من مغادرته البيت الأبيض، طلب الرئيس المنتهية ولايته من وزير خارجيته أنتوني بلينكن السماح بإرسال "مواد وخدمات" عسكرية من أجل "تقديم المساعدة لتايوان"، حسبما أوضح البيت الأبيض في بيان.

وشكرت وزارة الدفاع التايوانية الولايات المتحدة على "التزامها الأمني الراسخ تجاه تايوان"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن المساعدات الإضافية الممنوحة.

ولطالما كانت واشنطن أهم حليف لتايبيه وأكبر مورد للأسلحة لها، وهو ما يثير غضب بكين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها، حيث باعت الولايات المتحدة معدات عسكرية وذخائر بمليارات الدولارات لتايوان خلال العقود الأخيرة بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" وسفن حربية.