وزير خارجية تركيا يلتقي أحمد الشرع في دمشق

وصل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق للقاء هيئة تحرير الشام أحمد الشرع.

وعرضت وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مقطع فيديو يرصد لحظة لقاء الوزير التركي بقائد الهيئة المعروف باسم «أبو محمد الجولاني».

وخلال الأيام الماضية، شهدت العاصمة السورية استقبال عدة وفود غربية لاسيما أوروبية، فضلاً عن موفد الأمم المتحدة الخاص لسوريا جير بيدرسون، والذين التقوا أحمد الشرع، لبحث عدة قضايا.

وفي وقت سابق، قال الجولاني، إن «المعركة التي خاضتها الهيئة أنقذت المنطقة من حرب إقليميّة كبيرة وربما من حرب عالمية».

وأضاف خلال لقاء مع الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن «سوريا كانت مصدر قلق وإزعاج، وكان تدخلها في الشأن اللبناني سلبيًا».

وأشار إلى أن «النظام السابق مع المليشيات الإيرانية عملوا على تشتيت شمل السوريين»، مضيفًا: «العمل الذي قمنا به كان سَلِساً بأقل الخسائر، ودخلنا إلى حواضر المدن الكبرى ولم تهدم فيها قطعة واحدة».