شركة أوبو تكشف عن معرض الصور Super Every Moment - كل لحظة استثنائية

الشركة تعلن عن الفائزين العالميين بجوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي لعام 2025



● خلال هذا العام، حصد عشرة مصورين جوائز ذهبية، وفضية، وبرونزية عن أعمالهم البصرية المتميزة، وذلك خلال الحفل الختامي الكبير الذي استضافته مصر، من بينهم فائز مصري بالجائزة البرونزية.

أعلنت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا، عن الفائزين بجوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي 2025، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أٌقيم لأول مرة في مصر.

ويأتي هذا الحدث احتفاءً بالإبداع في مجال التصوير عبر الهواتف المحمولة تحت شعار Super Every Moment” - كل لحظة استثنائية"، والذي يعكس رؤية OPPO في تحويل اللحظات اليومية إلى قصص بصرية مؤثرة.

وشهدت المسابقة هذا العام مشاركة ما يقرب من مليوني صورة من 87 دولة حول العالم، لتسجل بذلك أكبر دورة في تاريخ جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي.

ويتم عرض الأعمال الفائزة ضمن معرض حصري يُقام في تاون هول - كاميلايزر بديستريكت فايف في التجمع الخامس خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، حيث يجمع المعرض نخبة من المبدعين من مختلف أنحاء العالم، ويستعرض قوة السرد البصري المدعوم بتقنيات OPPO المتقدمة في التصوير.

افتُتحت الفعالية بعروض فيديو مميزة كشفت عن الهوية البصرية للمسابقة، ومهّدت لانطلاق جلسات نقاشية تفاعلية تحت عنوان “OPPO تمكّن المبدعين من خلال التصوير عبر الهواتف المحمولة”.

وقدمت الجلسات رؤى عالمية حول تطور السرد القصصي البصري عبر الموبايل، إلى جانب استعراض أبرز مبادرات OPPO مصر المحلية، والتي شملت الحملات الإبداعية، وجولات التصوير، وورش العمل، وبرامج متخصصة لدعم المصورين.

وجاءت هذه المبادرات بالتعاون مع منصة Phlog المتخصصة في دعم وتمكين المصورين، و Photopea، إحدى أبرز منصات التعليم الفوتوغرافي في السوق المحلي.

كما شارك عدد من المصورين المحترفين خبراتهم في تبسيط تقنيات التصوير عبر هواتف OPPO، مثل محرك LUMO للتصوير، مقدمين نصائح عملية حول الإضاءة والتكوين والتحرير، أتاحت للحضور تطبيقها مباشرة في أعمالهم.

وشهد الحفل أيضاً قصة ملهمة لأحد المبدعين الشباب، استعرض خلالها رحلته في التطور المهني بدعم من أجهزة OPPO، والمجتمعات الإبداعية المحلية، وبرامج الإرشاد، ما فتح باب النقاش حول كيفية تحويل الشغف بالتصوير إلى مسار مهني مستدام.

وغادر الحضور الفعالية وهم مزودون بأدوات عملية، وشبكة علاقات مهنية، وإلهام جديد للاحتفاء بلحظات الحياة من خلال ابتكارات OPPO.

وفي هذا السياق، صرح لاي رين، رئيس شركة OPPO لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، قائلاً: " أصبحت الهواتف الذكية اليوم المنصة الأهم للسرد القصصي على مستوى العالم. في OPPO، نحن نؤمن بتمكين الفن والثقافة من خلال التكنولوجيا المبتكرة وبرامج دعم المبدعين.

وتمثل مصر، بدورها الاستراتيجي في خطتنا لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، الخيار الأمثل لاستضافة الحفل الختامي لجوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي هذا العام. فبفضل قاعدتها الاستهلاكية الشابة والديناميكية، وتأثيرها الثقافي العميق، تُعد مصر ركيزة أساسية في خارطة طريقنا.

كما تسهم منشآتنا التصنيعية المحلية الجديدة، إلى جانب توسع شبكة متاجر OPPO Experience، في تعزيز التواصل مع المجتمع، وبناء مظومة متكاملة، وتحقيق نمو مستدام يعكس التزامنا بدعم الجيل القادم من المبدعين."

إنجاز مصري لافت ضمن الفائزين العالميين 2025

تصدر اسم المصور المصري عبدالله صلاح ضمن الفائزين العالميين هذا العام، بعد حصوله على الجائزة البرونزية عن عمله الفوتوغرافي “Timeless Framing”، والذي تم التقاطه باستخدام هاتف OPPO Reno14 5G. ويوثق هذا العمل المميز تقليد المِرماح العريق للفروسية، مجسداً لحظة نابضة بالحركة والقيمة الثقافية، ليبرهن على قدرة تقنيات OPPO في الحفاظ على التراث المصري الحي وتقديمه برؤية عصرية.

الفائزون العالميون: سرديات بصرية ملهمة

تم تكريم عشرة من المصورين بجوائز ذهبية وفضية تقديرًا لأعمالهم المتميزة في السرد البصري، من بينهم الجائزة الذهبية “Dialect – The Fading Voice” للمصور boooya والتي تم التقاطها باستخدام OPPO Find X8 Ultra.

وتقدم هذه السلسلة البصرية معالجة فنية مؤثرة لأزمة ثقافية، لتوثق مستقبل لهجة مهددة بالاندثار من خلال مشاهد أوبرالية وفجوات واضحة بين الأجيال.

أما الجائزة الفضية، فهي “Person from Another Place” للمصور Ray Cheung والتي تم التقاطها باستخدام OPPO Find X8 Ultra وهي لقطة شاعرية لفتاة بنظرة بعيدة داخل حافلة في مدينة سانت بطرسبرغ، تعكس مشاعر العزلة والشباب بعمق بصري لافت.

التصوير عبر الهاتف المحمول: OPPO تعزز التبادل الثقافي

تواصل OPPO ريادتها في مجال التصوير عبر الهواتف الذكية من خلال محرك LUMO للتصوير، والذي يدعم أجهزة مثلFind X9 Pro، أحدث هواتف OPPO الرائدة عالميًا في التصوير، والذي تم طرحه مؤخراً في السوق المصري. ويوفر هذا المحرك مستويات فائقة من الواقعية في الإضاءة والعمق والتفاصيل، ليمنح المبدعين أدوات احترافية لالتقاط لحظاتهم الاستثنائية.

وفي عامها الثالث، تواصل جوائز OPPO للتصوير الفوتوغرافي تجسيد رؤية “ Super Every Moment – كل لحظة استثنائية”، من خلال إلهام المواهب العالمية لتحويل المشاهد اليومية البسيطة إلى قصص بصرية مؤثرة.

وفي مصر، تبني هذه الجوائز على نجاح مبادرات سابقة، مثل “Imagine IF Photography” التي جاءت بالشراكة مع وزارة السياحة والآثار للاحتفاء بتراث مصر وكنوزها الأثرية.

وساهمت المسابقة في تسليط الضوء على التنوع الثقافي الغني والمشهد الإبداعي المتنامي في البلاد، ودعم الأصوات المحلية، وبناء مجتمع متماسك من المصورين، وتحويل اللحظات اليومية إلى إرث ثقافي بصري يمتد أثره عالميًا.