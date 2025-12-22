مسؤول محلي في مونتينيجرو يؤكد مصرع سائح ألماني إثر سقوطه من قاطرة معلقة

لقي سائح ألماني مصرعه إثر سقوطه من قاطرة معلقة (تلفريك) في شمال مونتينيجرو (الجبل الأسود)، وذلك حسبما أكد رادوش زوجيتش عمدة بلدية زابلياك في التلفزيون الرسمي. وأضاف أن زوجة الضحية أُصيبت في الحادث الذي وقع أمس السبت.

وكان الزوجان يستقلان القاطرة في مركز التزلج سافين كوك قرب زابلياك في جبال دورميتور في مونتينيجرو عندما وقع الحادث. ووفقًا لتقارير إعلامية، انزلق كرسيان مزدوجان من القاطرة المعلقة واصطدما ببعضهما لأسباب لا تزال غير معروفة.

وأفاد موقع صحيفة "بوبجيدا" اليومية، نقلًا عن مصادره الخاصة، بأن الرجل الألماني البالغ من العمر 34 عامًا سقط نتيجة ذلك من ارتفاع 70 مترًا، بينما علقت زوجته البالغة من العمر 30 عامًا في القاطرة، وتم إنقاذها من قبل فرق الطوارئ وهي مصابة.

وأمرت المدعية العامة التي تتولى التحقيق بوقف تشغيل القاطرة المعلقة فورًا بعد الحادث. كما علق ما لا يقل عن ثلاثة سياح آخرين على كراسيهم في التلفريك لعدة ساعات، قبل أن تنجح فرق الإنقاذ في نقلهم إلى مكان آمن.

ولم ترد اليوم أية معلومات عن الأسباب المحتملة للحادث. وأفادت النيابة العامة بأنها ستجري تحقيقًا شاملًا. وقال العمدة زوجيتش: "نصرّ على إجراء تحقيق شامل وشفاف لتحديد المسؤولين"، وأضاف أن بلدية زابلياك تعتمد على السياحة، وأن سلامة الضيوف أمر لا غنى عنه لذلك.