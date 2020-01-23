منار محمد

يحتفل العالم في الـ21 من يناير سنويًا بالحضن، الذي يعتبر تصرفًا نابعًا من الحب، وذلك بفضل رجل الأعمال الأمريكي كيفن زابورنى الذي اقترح هذه الفكرة عام 1986 وأصبحت تطبق من حينها.

الحضن ليس فقط وسيلة للتعبير عن الحب والاشتياق والرغبة في العيش بقرب الحبيب، بل هو أيضًا لمسة جسدية تساعد في منح الطرف الآخر فرصة للحياة دون مرض.

يقول الدكتور ويل كول، كبير مديري عيادة الطب الوظيفي في مستشفى بيتسبيرج الأمريكي، وهو نوع من أنواع الطب البديل التي تهتم بتفاعل الجسم مع البيئة المحيطة، إن العناق يطلق هرمون الأوكسيتوسين من الغدة النخامية في الدماغ وهذا يطلق عليه "هرمون الحب" ولا ينطلق مرة ثانية إلا في اللحظات شديدة الرومانسية أو في العلاقات بين الأزواج، وبمجرد أن تزيد نسبته في الجسم فإن هناك فوائد صحية تنتج عنه تحسن من الصحة- وفقًا لموقع " dr will cole"، وأضاف أن من فوائد الهرمون ما يلي:

1-تحسين النوم

الكثير يعاني من توقف التنفس خلال النوم، وهذا أمرًا مزعجًا ويجعل الأشخاص لا يحصلون على نومًا هادئًا ومتواصلًا ليلًا، ولكن حينما تزيد نسبة إفرز الجسم لهرمون الأوكسيتوسين فأنه يحسن من عملية التنفس ووصول الأكسيجين إلى أنحاء الجسم أيضًا وبذلك يصبح النوم طبيعي.

2- المساعدة في خسارة الوزن

الأوكسيتوسين يقلل من رغبة الجسم في الطعام وخاصةً خلال فصل الشتاء الذي يمتلك البعض فيه شراهة لتناول الطعام، ولذلك هو وسيلة جيدة لخسارة الوزن دون حمية غذائية.

3- يخفف الألم المزمن

يستطيع هرمون الأوكسيتوسين أن يساعد في تخفيف الألم المزمن الذي يهاجم المصابين بآلام الظهر والسرطان وغيرها من الأمراض الخطيرة.

4- تقوية المناعة

جزء كبير من جهاز المناعة موجود بالمعدة وترتبط القناة الهضمية بالدماغ ارتباطًا وثيقًا، ولذلك حينما ترتفع نسبة الهرمون فأنه يساعد في تقوية المناعة وبالتالي هذا يقلل من فرصة الإصابة بالأمراض.

5- الحضن يقلل من الالتهابات

يعمل الهرمون على تقليل الالتهابات في الجسم عن طريق تقليل مادة السيتوكينات وهي السبب الرئيسي للالتهاب.

6- يقلل من القلق

التقليل من التوتر والقلق من وظائف هرمون الأوكسيتوسين أيضًا، وحينما يكون الشخص عصبي بشكل زائد أو يرتعش من التوتر فأن احتضانه هو أسهل وسيلة لتهدئته.

7- التقليل من الإصابة بأمراض القلب

التقليل من التوتر والقلق والالتهابات المزمنة وارتفاع ضغط الدم جميعها أشياء تحمي الجسم من الإصابة بأمراض القلب.