السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية في الإسكندرية

سيطرت قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، مساء الجمعة، على حريق اندلع في شقة سكنية كائنة بالطابق السادس، داخل عقار مكون من 13 طابقًا، واقعة في منطقة سيدي بشر "بحري"، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت شرطة الإسكندرية، بقيادة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، إخطارً من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود بلاغًا من شرطة النجدة، حول نشوب حريقًا في شقة سكنية داخل عقار كائن في شارع "البكباشي - العيسوي"، وأتى على كامل محتوياتها.

وبانتقال الكول الأمني، رفقة قوات الدفاع المدني، وسيارات الإسعاف، إلى محل الحريق، تم فصل التيار الكهربائي عن الشقة، وإخماد النيران، وتبريد أثارها، وأرجع الفحص الأولي لموقع الحادث إحتمالية وقوع الحريق بسبب ماسٍ كهربائي.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة، بقسم شرطة أول المنتزه، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.