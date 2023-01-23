الرئيس السيسي: محاولة كبيرة استهدفت هدم الشرطة علشان ياخدوا البلد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن محاولة كبيرة جرت خلال السنوات الماضية، كان آخرها منذ 10 سنوات، لهدم الشرطة المصرية.

وأضاف خلال فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ71، اليوم الاثنين: "الهدف من الهدم كان حاجة واحدة وهو إن الجناح ميبقاش موجود والبلد تتاخد".

وتابع: "كانوا عاوزين يكسروا الشرطة والجيش علشان ياخدوا البلد أو يضيعوها".

وفي وقت سابق، التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقيادات الشرطة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة.