تونس: تراجع أعداد المهاجرين العابرين بنسبة 80% في 2024

قال مسئول في الحكومة التونسية، إن أعداد المهاجرين العابرين في تونس نحو دول الاتحاد الأوروبي، تراجع في 2024 بنسبة 80%؛ ليبلغ قرابة 20 ألفا بعد تطبيق "تدابير استثنائية".

وتستقطب تونس، الآلاف من المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء أساسا، بنية عبور البحر المتوسط والوصول إلى الجزر الإيطالية القريبة، ومنها إلى باقي دول الاتحاد الأوروبي بحثا عن فرص أفضل للحياة.

وبلغ تدفق الوافدين عبر الطرق الصحراوية وصولا إلى الحدود الجزائرية غربا والليبية شرقا، ذروته في 2023 ليبلغ 97 ألفا و667، وفق إحصاءات رسمية عرضها كاتب الدولة لدى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد بن عياد في البرلمان أمس الأربعاء.

ووقعت تونس في يوليو عام 2023، مذكرة تعاون مع الاتحاد الأوروبي لخفض أعداد المغادرين من سواحلها مقابل حزمة مساعدات اقتصادية ومالية تفوق المليار يورو.

ومكنت المذكرة بالفعل من الحد من التدفقات عبر وسط البحر المتوسط بأكثر من 60% في 2024، وفق الحكومة الإيطالية.

وقال بن عياد، أيضا إن عمليات الترحيل الطوعية للمهاجرين غير النظاميين نحو بلدانهم زادت في 2024؛ لتشمل 7 آلاف و250 مهاجرا.