نادي الأسير الفلسطيني: قوات الاحتلال تعتقل عشرات المواطنين من جنين ومخيمها

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الخميس، 22 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة رهينة، بالإضافة إلى أسرى سابقين.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، صباح الخميس، أن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: الخليل، ونابلس، وطولكرم، ورام الله، والقدس.

وأشار إلى أن «قوات الاحتلال تواصل عمليتها العسكرية في محافظة جنين ومخيمها، وتنفذ عمليات اعتقال للعشرات من المواطنين، يرافقها عمليات إعدام ميداني، وتنكيل وتدمير للبنية التحتية، وتخريب وتدمير منازل المواطنين».

ونوه أنّ حملات الاعتقال وما يرافقها من عمليات تحقيق ميداني، وما يشنّه الاحتلال على أبناء شعب فلسطين، تأتي كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة «العقاب الجماعي»، حيث شكّلت وما تزال أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الثالث على التوالي، مخلّفا، حتى الآن، 12 شهيدا بعد استشهاد شابين في بلدة برقين غرب المدينة، ودمارا هائلا في البنية التحتية.

وأُعلن صباح اليوم الخميس استشهاد الشابين قتيبة وليد أحمد شلبي (30 عاما)، ومحمد أسعد محمود نزال (25 عاما)، من بلدة قباطية، بعد حصار منزل كانا فيه في بلدة برقين غرب جنين، ما يرفع عدد الشهداء خلال ثلاثة أيام من العدوان إلى 12.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا صارما على مخيم جنين وأغلقت مداخله، وأجبرت الأهالي من شارع مهيوب وبعض حارات المخيم، على الخروج من منازلهم ومغادرة المخيم، عبر طريق واحد باتجاه المدخل الغربي للمخيم فيما يُعرف بطريق واد برقين، في وقت تواصل فيه طائرات «الكواد كابتر» المسيرة التحليق في سماء المخيم، مهددة المواطنين عبر مكبرات الصوت وإلقاء المنشورات.

ونصب جنود الاحتلال أجهزة للتعرف إلى بصمات العين والوجه، وأجبروا الأهالي على المرور من خلالها، واعتقلوا عددا من الشبان، كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم، طالت عددا كبيرا من المواطنين.

وكانت جرافات الاحتلال قد دمرت الشارع الرئيس لمستشفى جنين الحكومي، وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية، ما جعل نقل الجرحى والمرضى إليه شبه مستحيل، كما ضربت حصارا مشددا على مستشفيي الرازي وابن سينا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزاتها العسكرية ترافقها جرافات من نوع «D10» إلى المدينة، حيث تمركزت في شارع حيفا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة برقين، عقب تسلل وحدة إسرائيلية خاصة، حيث حاصرت منزلا كان فيه الشهيدان قتيبة الشلبي، ومحمد نزال، وأطلقت باتجاههما الرصاص وقذائف «الإنيرجا»، ثم هدمت المنزل المكون من ثلاثة طوابق وهما بداخله، ما أدى إلى استشهادهما واحتجاز جثمانيهما، كما أصيب صاحب المنزل عمر مساد بجروح في القدم واليد.

وفي بلدة قباطية، اقتحمت قوة خاصة البلدة وحاصرت منزلاً، فيما داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل وفتشتها واعتقلت ثلاثة مواطنين.