على غرار إنكار الهولوكوست، أقر الكنيست الإسرائيلي، قانوناً يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات كل من ينكر أحداث 7 أكتوبر 2023، والتي وصفها مشروع القانون الإسرائيلي بـ«مذبحة السابع من أكتوبر».

ونقلت إذاعة «مونت كارلو»، عن صحيفة «هآرتس» العبرية قولها إن «تصميم مشروع القانون جاء على غرار الحظر المفروض على إنكار الهولوكوست».

وبموجب نص القانون الإسرائيلي الجديد: «سيواجه كل من ينكر علناً أحداث السابع من أكتوبر عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن».

وكشفت الصحيفة العبرية عن إجراءات تسهل توجيه الاتهام في هذه القضية، إذ ستتطلب لوائح الاتهام بموجب هذا القانون إما تقديمها مباشرة من قبل النائب العام أو موافقته.

وجاء في نص القانون أيضاً أن «المذبحة كانت منظمة ومتعمدة»، حيث تم حذف الإشارات والمصطلحات التي قد يتم فهمها على أنها تقليل من حجم المذبحة، وفقاً لهآرتس.

وبحسب المذكرات التوضيحية لمشروع القانون، فإن الغاية منه هي منع الأكاذيب والافتراءات المتعلقة بالمذبحة، والتي من شأن انتشارها السريع بأن يقوض الجهود الرامية إلى «إثبات الحقيقة التاريخية».

كما سيحول القانون الجديد دون المحاولات الرامية إلى حماية الجناة والتعبير عن الدعم لهم، الأمر الذي قد يسهل إنكار المذبحة تحقيقه، وفقاً لمشروع القانون.

وتم إقرار مشروع القانون في البرلمان الإسرائيلي بعد أن حاز على تأييد 16 عضواً في الكنيست، دون إبداء أي من النواب امتناعاً عن التصويت أو معارضة لمشروع القانون، الذي أعده وقدمه نائب عن حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني إلى جانب نواب آخرين.