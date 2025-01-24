افتتح الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، اليوم الخميس، معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس.

ويستقبل المعرض زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية.

كما تحل سلطنة عمان "ضيف شرف" في الدورة الـ 56 من المعرض، في حين اختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2025 الدكتور أحمد مستجير، العالم والمفكر الكبير، ليكون "شخصية المعرض".

وتشارك دار الشروق في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 من خلال جناح متكامل بقاعة 1 رقم B29، وجناح للأطفال في قاعة 5 رقم B21.

كما تشارك دار الشروق في فعاليات ووقائع المعرض طوال فترة انعقاده، وسط استعداد لاستقبال القراء بمجموعة من أحدث الإصدارات والعروض والكتب والمؤلفات لكبار المبدعين والمثقفين وكوكبة من الأدباء والمفكرين، والتي بلغت أكثر من 50 عنواناً جديداً في مجالات الأدب والتاريخ والفن، فضلاً عن كتب الأطفال، كما يحتوي جناح دار الشروق في المعرض العديد من المؤلفات القيمة.

ومن المقرر أن تقدم دار الشروق مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمتميزة بجناح الطفل بطرح أحدث الإصدارات من القصص، وإقامة عدد من ورش الحكي، بالإضافة إلي أفضل العروض الموجهة للطفل.

ومن أحدث إصدارات دار الشروق لهذا العام "شهر فى سيينا" للكاتب هشام مطر وترجمة زوينة آل تويه، "فرصة لغرام أخير" للكاتب حسن داود، "القدر المتلازم" للمخرج خيري بشارة، "الحصيد" للكاتب يوسف زيدان، "رائحة الشمس" للكاتب محمد المخزنجي، "رؤى وذات" من حكايات الكاتبة صافي ناز كاظم، "لقد تم حظرك" للكاتبة نوارة نجم.

ومن إصدارات الأطفال واليافعين، "معلومات كثيرة جدا ومدهشة جدا جدا عن الحيوانات" ترجمة نوارة نجم، "شهرزاد … بضع ليال اخرى" لمصطفى الشيمي ورسوم نور الترزي، "كل شىء عنك وعن جسمك" ترجمة رحاب بسام، "كل هذا بسبب الملوخية" لسمر طاهر ورسوم وليد طاهر.



• وفيما يلي قائمة بأحدث إصدارات دار الشروق:

1- شهر فى سيينا – هشام مطر وترجمة زوينة آل تويه

2- فرصة لغرام أخير – حسن داود / طبعة مصرية

3- القدر المتلازم – خيري بشارة

4- الحصيد – يوسف زيدان

5- رائحة الشمس – محمد المخزنجي

6- القاهرة – علاء الديب

7- رؤى وذات – من حكايات صافي ناز كاظم

8- اتفاقات وخلافات العرب.. كما عايشها عبدالخالق حسونة أمينًا عامًا للجامعة العربية – حسين حسونة

9- الشيخ الاحمر – عباس بيضون

10- مصر يا عبله - محمد عبله

11- الحبيب.. زيارة جديدة للسيرة النبوية – أحمد الدريني

12- صوت المكان – سيرًا على الأقدام في جغرافية مصر – عاطف معتمد

13- إنها مشربية حياتي!.. وأنا العاشق والمعشوق – توماس جورجسيان

14- الحالة السردية للوردة المسحورة – منى أبو النصر

15- إعلام الجماهير.. ثقافة الكاسيت في مصر – آندرو سايمون وترجمة بدر الرفاعي

16- السلطة والعمارة في مصر – خالد عزب

17- في دايرة الرحلة - الحب.. الوعي.. الأحلام – محمد طه

18- أنتِ حرة.. دليل علاقات المرأة القوية من 16 لـ99 سنة – وفاء شلبي

19- بيت الجاز – نورا ناجي

20- معزوفة اليوم السابع – جلال برجس

21- مراد العارف – أحمد صبري أبوالفتوح

22- امبراطورية نادية – سامية محرز

23- لسان عصفور – حسام فخر

24- حارة ودن القطة – أسامة غريب

25- الموت يضحك – محمد المخزنجي

26- المجد للعواجيز والفخار – محمد المخزنجي

27- صفحة جديدة – علاء الديب

28- كعبة المجاذيب – هيثم دبور

29- المسرحية الأخيرة – يحيى الجمال

30- هواء مالح – هبة خميس

31- حارسة الحكايات – إبراهيم فرغلي

32- شباك المنور – فاطمة الشرنوبي

33- هي دي الحياة كما حكى خيري بشارة لشيماء سليم

34- الحرية 35.. حكايات التعافي من الإدمان – د. إيهاب الخراط

35- شفرة العلمين – مدحت نافع

36- القائد زهرة – خالد منصور

37- الذى لا يحب جمال عبد الناصر – سليمان المعمري

38- ثلاثة طوابق للمدينة- هشام أصلان

39- إبحار بلا نهاية – نعيم صبري

40- كل ما يجب ان تعرفه عن ش – أحمد الفخراني

41- جزء ناقص من الحكاية – رشا عدلي (طبعة مصرية)

42- منتهى – هالة البدري

43- فتيات الكروشيه – جيلان الشمسي

44- الحب عربة مهترئة – أحمد طيباوي

45- سنة القطط السمان – عبدالوهاب الحمادي

46- الخواجاية – فيموني عكاشة

47- شبح عبد الله بن المبارك – ماجد شيحة

48- قيام وانهيار الصاد شين – حمدي أبوجليل

49- أثر النبي – محمد أبوزيد

50- لقد تم حظرك – نوارة نجم

• إصدارات الأطفال واليافعين:

1- معلومات كثيرة جدا ومدهشة جدا جدا عن الحيوانات - ترجمة نوارة نجم

2- معلومات كثيرة جدا ومدهشة جدا جدا عن الفضاء - ترجمة نوارة نجم

3- إميل والمخبرون - إريش كستنر وترجمة سمير جريس

4- شهرزاد … بضع ليال اخرى - مصطفى الشيمي ورسوم نور الترزي

5- كل شىء عنك وعن جسمك - ترجمة رحاب بسام

6- كل هذا بسبب الملوخية - سمر طاهر ورسوم وليد طاهر

7- سلسلة اسمع واقرأ - أسماء عمارة ورسوم هاني صالح