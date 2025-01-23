الاحتلال الإسرائيلي يواصل العملية العسكرية في جنين

• استشهاد 12 فلسطينيا ودمار واسع في البنية التحتية.. وكتائب القسام تفجر جرافة إسرائيلية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثالث على التوالي عمليته العسكرية التي أطلق عليها "السور الحديدي" في مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية المحتلة مخلّفا، 12 شهيدا بعد استشهاد شابين في بلدة برقين غرب المدينة، ودمارا هائلا في البنية التحتية.

وقالت وكالة الانباء الفلسطينية وفا، إن شابين استشهدوا صباح اليوم من بلدية بلدة قباطية، بعد حصار منزل كانا فيه في بلدة برقين غرب جنين، ما يرفع عدد الشهداء خلال ثلاثة أيام من العدوان إلى 12.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم جنين وأغلقت مداخله، وأجبرت الأهالي من شارع مهيوب وبعض حارات المخيم، على الخروج من منازلهم ومغادرة المخيم قسرا، عبر طريق واحد باتجاه المدخل الغربي للمخيم فيما يُعرف بطريق واد برقين، في وقت تواصل فيه طائرات "الكواد كابتر" المسيرة التحليق في سماء المخيم، مهددة المواطنين عبر مكبرات الصوت وإلقاء المنشورات.

ونصب جنود الاحتلال أجهزة للتعرف إلى بصمات العين والوجه، وأجبروا الأهالي على المرور من خلالها، واعتقلوا عددا من الشبان، كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في المخيم، طالت عددا كبيرا من المواطنين.

وكانت جرافات الاحتلال قد دمرت الشارع الرئيس لمستشفى جنين الحكومي، وأغلقت مداخله بالسواتر الترابية، ما جعل نقل الجرحى والمرضى إليه شبه مستحيل، كما ضربت حصارا مشددا على مستشفيي الرازي وابن سينا.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزاتها العسكرية ترافقها جرافات من نوع "D10" إلى المدينة، حيث تمركزت في شارع حيفا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة برقين، عقب تسلل وحدة إسرائيلية خاصة، حيث حاصرت منزلا كان فيه الشهيدان قتيبة الشلبي، ومحمد نزال، وأطلقت باتجاههما الرصاص وقذائف "الإنيرجا"، ثم هدمت المنزل المكون من ثلاثة طوابق وهما بداخله، ما أدى إلى استشهادهما واحتجاز جثمانيهما، كما أصيب صاحب المنزل عمر مساد بجروح في القدم واليد.

وفي بلدة قباطية، اقتحمت قوة خاصة البلدة وحاصرت منزلاً، فيما داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل وفتشتها واعتقلت ثلاثة مواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد بدأت عدوانها على مدينة جنين ومخيمها يوم الثلاثاء الماضي، ونقلت مصادر فلسطينية، عن كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قولها إن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة بجرافة إسرائيلية قرب سينما جنين، وسط المدينة.

ونزحت مئات العائلات من داخل المخيم خلال اليومين الماضيين إلى القرى والبلدات المحيطة بالمدينة.

وفي سياق متصل، قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، رولاند فريدريك، إن نحو ألفي أسرة نزحت من مخيم جنين منذ منتصف ديسمبر الماضي، مضيفاً أن المخيم "لا يكاد يصلح للسكن".

وأشار فريدريك أن ذلك يأتي "بعد أكثر من شهر من الاشتباكات المسلحة داخل مخيم جنين بين قوات الأمن الفلسطينية والجهات المسلحة الفلسطينية"، موضحاً أن الوكالة لم تتمكن من تقديم الخدمات الكاملة للمخيم منذ منتصف الشهر الماضي.

وأضاف فريدريك أن إسرائيل "استخدمت أسلحة متطورة وأساليب حرب متقدمة؛ بما فيها الغارات الجوية"، في العملية العسكرية التي تشنها على مخيم جنين، وفق تعبيره.