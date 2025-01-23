رئيس البرلمان العربي: حريصون على تعزيز التعاون مع مجلس النواب العراقي

أكد رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي الحرص على تعزيز التعاون بين البرلمان العربي ومجلس النواب العراقي في مختلف المجالات التشريعية وكذلك في مجال الدبلوماسية البرلمانية، وكل ما يخدم العمل البرلماني العربي المشترك، موجهًا الشكر لمجلس النواب العراقي برئاسة الدكتور محمود المشهداني، لاستعداده استضافة جلسة البرلمان العربي في شهر أبريل المقبل، والتي تعكس حرص العراق على دعم العمل البرلماني العربي المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس البرلمان العربي مع الدكتور قحطان طه خلف، سفير العراق في القاهرة.

وأكد رئيس البرلمان العربي أن استضافة العراق للقمة العربية المقبلة في بغداد خلال مايو المقبل، سيكون خطوة مهمة تعكس استعادة العراق لدوره الريادي في المنطقة العربية، معربًا عن ثقته في أن العراق ستوفر كافة عوامل النجاح لهذه القمة، لتكون حدث مهم في مسيرة تعزيز التضامن العربي والعمل العربي المشترك.

وأضاف اليماحي أنه حريص منذ توليه رئاسة البرلمان العربي على تعزيز التعاون والتنسيق مع سفراء الدول العربية بالقاهرة والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية، وذلك في إطار تحقيق التكامل المنشود بين الدبلوماسية البرلمانية والدبلوماسية الرسمية في خدمة قضايا الأمة العربية وشعبها العزيز.

من جانبه، أكد الدكتور قحطان طه خلف دعم العراق الكامل للبرلمان العربي وللدور المهم الذي يقوم به في مجال الدبلوماسية البرلمانية والدفاع عن القضايا العربية، مؤكدًا أن استضافة العراق لعدد من الفعاليات والأحداث العربية المهمة، على كافة المستويات الحكومية والبرلمانية والثقافية والرياضية، تجسد استعادة العراق لدوره التاريخي والعروبي في المنظومة العربية.

وحضر اللقاء من البرلمان العربي المستشار كامل محمد فريد شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، والدكتور مضر الراوي مدير إدارة شئون الرئاسة، والدكتور أشرف عبدالعزيز المستشار السياسي لرئيس البرلمان العربي مدير إدارة العلاقات الخارجية.