 فقدان 9 أشخاص على الأقل جراء انهيارات أرضية بموقع تخييم في نيوزيلندا
الجمعة 23 يناير 2026 11:54 ص القاهرة
فقدان 9 أشخاص على الأقل جراء انهيارات أرضية بموقع تخييم في نيوزيلندا

ولنجتون (د ب أ)
نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 11:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 11:38 ص

فقد ما لا يقل عن تسعة أشخاص في نيوزيلندا بعد أن ضرب انزلاق تربة موقعاً للتخييم في نورث آيلاند، حسبما ذكرت الشرطة اليوم الجمعة.

وضرب انهيار أرضي مخيم جبل مانجانوي يوم الخميس بعد أن شهدت المنطقة هطول أمطار بلغت 274 مليمترا خلال 24 ساعة.

وقالت الشرطة إن هناك ستة أشخاص تأكد فقدانهم، مع السعي للحصول على مزيد من المعلومات بشأن ثلاثة سياح دوليين لم يتم تحديد مكانهم بعد.

وأوضحت الشرطة أن أصغر المفقودين هما مراهقان يبلغان من العمر 15 عاماً.

ووصف رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون الوضع بأنه "مأساة مطلقة".

وقد التقى لوكسون بأفراد العائلات الذين ينتظرون سماع أخبار عن المفقودين، وقال: "إنهم يعيشون حالة حزن شديدة للغاية، وأعلم أن نيوزيلندا تشاطرهم هذا الحزن".

ولم تتمكن الشرطة من تأكيد عدد الزوار الدوليين أو النيوزيلنديين من بين المفقودين.

