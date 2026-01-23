مجدي عبد الغني: حسام حسن يفتقد البلاغة الإعلامية

علّق مجدي عبد الغني، نجم الكرة المصرية السابق، على تصريحات حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التي أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم بمشروع الهدف بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن أزمة الكرة المصرية تتجاوز حدود التصريحات الإعلامية.

وقال عبد الغني، خلال ظهوره في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، إن حسام حسن يفتقد للبلاغة الإعلامية مقارنة بالراحل محمود الجوهري، موضحًا أن الجوهري كان يتمتع بأسلوب مميز في الحديث وصياغة العبارات، بينما قد يخونه التعبير أحيانًا حسام حسن.

وأضاف أن الحديث عن تطوير الدوري المصري ليس أمرًا جديدًا، مشيرًا إلى أن الجميع يدرك حاجة المسابقة للتطوير، خاصة في ظل وجود 21 فريقًا، وعدم وجود جدول ثابت للملاعب والمنافسين، فضلًا عن غياب الوضوح بشأن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وطالب عبد الغني بتقليل عدد أندية الدوري الممتاز إلى 16 فريقًا على أقصى تقدير حال وجود نية حقيقية لتطوير الكرة المصرية، لافتًا إلى أن الدوري في جيله كان يُقام بمشاركة 14 فريقًا فقط.

وانتقد نجم الكرة المصرية السابق سياسة التعاقدات ورواتب اللاعبين، مؤكدًا أن سقف التعاقدات الحالي غير منضبط، وأن العديد من اللاعبين، رغم تقاضيهم مبالغ طائلة، لن يتمكنوا من تقديم المستوى ذاته حال خوض تجارب احترافية خارجية.

كما تطرّق عبد الغني إلى أزمة بعض المراكز داخل المنتخب، وعلى رأسها مركز الظهير الأيسر، مشددًا على صعوبة الاعتماد على لاعبين من أندية غير جماهيرية في المباريات الكبرى، بسبب عدم اعتيادهم اللعب تحت ضغط جماهيري كبير.

واختتم حديثه بالتعليق على المدير الفني للنادي الأهلي، مؤكدًا أنه من المبكر الحكم على تجربته، سواء بالنجاح أو الفشل، في ظل حداثة توليه المسؤولية.