أصدرت جمعية المرأة والمجتمع كتابًا جديدًا يوثق مسيرة مبادرة «تمكين واستدامة»، التي تُعد إحدى أبرز المبادرات العربية المعنية بتمكين المرأة المتحررة من الأمية اجتماعيًا واقتصاديًا، وذلك تزامنًا مع مرور 12 عامًا على إطلاق المبادرة.

ويوثق الكتاب، الذي حمل عنوان «طلة شمس»، قصصًا واقعية لنساء بدأن مسيرتهن من فصول محو الأمية، وتحدين ظروفًا اجتماعية واقتصادية صعبة، قبل أن ينجحن في تغيير أوضاعهن عبر استكمال التعليم، وامتلاك مشروعات إنتاجية، والمشاركة الفاعلة في مجتمعاتهن، بما يعكس تحوّل التعليم إلى أداة حقيقية للتمكين والاستدامة.

وشاركت في تأليف الكتاب الدكتورة نهلة جمال والشاعرة دعاء فتوح، من خلال كتابة القصص وإعادة صياغتها في قالب أدبي إنساني مستلهم من التجارب الواقعية للمتحررات من الأمية، فيما تولّى سيد مسعد المراجعة اللغوية والتربوية للنصوص، بما يضمن دقتها وسلامتها، وأسهم الفنان التشكيلي سيد هويدي في تقديم الغلاف، بإهدائه لوحة «فتاة عصرية» التي تعكس روح الكتاب ومضمونه الإنساني.

وقالت سهام نجم، رئيسة جمعية المرأة والمجتمع: «إن صوت المرأة المتحررة من الأمية، ونقل تجربتها، هو التمكين الحقيقي للنساء. ونسعى إلى إعادة تعريف صورة المرأة التي اختُصرت طويلًا في كونها “غير متعلمة”، وإعادة الاعتبار للإنسانية بعمق وصدق، وأن يكون هذا الإصدار خطوة نحو توثيق جماعي لذاكرة التعليم الشعبي، فضلًا عن منح القارئ تصورًا واقعيًا عن قيمة التعليم في حياة الإنسان، خاصة من فقدوا فرصة التعليم الأولي، والتعرّف على تجارب نساء حقيقيات من قرى وأحياء، كسرن دائرة الصمت ودخلن دوائر التأثير».

وأضافت: «نسعى لأن يكون هذا الإصدار مصدر إلهام وبداية للسرد والقص الشعبي للمتحررات من الأمية، وما كان لهذا العمل الأدبي أن يخرج إلى النور إلا بروح الشغف والمبادرة والتفاعل من جميع من شاركوا فيه».

وأكدت الجمعية أن توثيق هذه القصص، التي جرى جمعها من مختلف المحافظات المصرية خلال الفترة من 2015 إلى 2025، يهدف إلى إعادة تقديم صورة المرأة المتحررة من الأمية، وكسر القوالب النمطية المرتبطة بها، وإبراز القيمة الإنسانية والاجتماعية للتعليم في تغيير حياة الأفراد والمجتمعات.

وتستهدف مبادرة «تمكين واستدامة»، التي انطلقت عام 2015، تطوير منظومة تعليم الكبار والتعلّم مدى الحياة، وتمكين المرأة، وترسيخ آليات استدامة التنمية، من خلال بناء مجتمعات تعلم عادلة ومنتجة وآمنة وفاعلة، عبر شراكات تنموية ومجتمعية ممتدة على مدار أكثر من 32 عامًا من العمل الأهلي.

ويستضيف معرض القاهرة للكتاب ندوة لمناقشة الكتاب، يوم الثلاثاء 27 يناير، في قاعة ديوان الشعر، بلازا 1، بمشاركة كل من سهام نجم، والدكتور يوسف العقيد، والدكتور مسعود شومان، والدكتورة دينا هويدي، ورقية طاهر، إلى جانب دعاء فتوح ونهلة جمال، مؤلفتي الكتاب.