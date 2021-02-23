وزير الثقافة العراقي: زيارة بابا الفاتيكان للعراق الشهر المقبل قد لن تتكرر لقرن قادم

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وصف المتحدث باسم الحكومة العراقية ووزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس للعراق الشهر المقبل بأنها تاريخية وربما لن تتكرر لقرن قادم.

وقال ناظم، للصحفيين في مقر الحكومة: "هناك استعدادات كبيرة من الحكومة العراقية لهذه الزيارة التاريخية التي ربما لن تحدث لقرن قادم".

وأضاف "نحن مهتمون بهذه الزيارة، وهناك وزارات مجندة لنجاح هذه الزيارة لتحقيق الوئام المجتمعي وحوار الثقافات، وفرصة أن يكون العراق في المشهد العالمي".

ومن المنتظر أن يبدأ بابا الفاتيكان في الخامس من الشهر المقبل زيارة للعراق تستمر أربعة أيام تشمل محافظات بغداد والنجف والناصرية ونينوى وإقليم كردستان.