تعرف على أهم قرارات مجلس جامعة العريش

انعقد مجلس جامعة العريش، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور سعيد لافى، وبحضور أعضاء مجلس الجامعة.

وقال سعيد عبدالله لافي رفاعي رئيس جامعة العريش، إن أبرز الموضوعات التي ناقشها المجلس، الموافقة على زيارة لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات لزيارة كلية الطب لاتخاذ قرار بدء الدراسة للعام المقبل، وإحاطة مجلس الجامعة بتوقيع بروتوكول بين جامعة العريش والهيئة العربية للتصنيع، وإحاطة مجلس الجامعة بتوقيع بروتوكول بين جامعة العريش والشركة البريطانية، كما تم عقد تعاون أكاديمي بين جامعة العريش وجامعة سيناء، كما تم الموافقة تعيين معيدين بكلية العلوم الزراعية البيئة.

وأضاف رئيس جامعة العريش أنه تم الموافقة على إعلان عن وظائف أستاذ مساعد ومدرس على بوابة الوظائف الحكومية لكلية الطب، كما تم اقتراح مجلس شئون خدمة التعليم والطلاب المنعقد بتاريخ ٢٠٢١/٢/٢٢ لاستعدادات الكليات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي من حيث اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد وإعلان الجداول وتشكيل الكنترولات الخاصة بكل فرقة دراسية واستكمال استلام أسئلة الامتحانات وكشوف أعمال الملاحظة والمراقبة، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وذلك باتباع الخطوات التالية، وهي ضرورة التنسيق بين السادة وكلاء شئون التعليم والطلاب والبيئة وخدمة المجتمع بالكليات تفادي حدوث أي عوائق من شأنها تعطيل وعرقلة الامتحانات.

وشدد على أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تؤمن الصحة والسلامة للطلاب وجميع العاملين داخل الحرم الجامعي وذلك طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الانتهاء من إعلان الجداول الامتحانية، وتشكيل الكنترولات، وكشوف أعمال الملاحظة والمراقبة، مع عدم تواجد أعضاء الكنترول أو أي شخص داخل اللجان الامتحانية غير المكلفين بأعمال الملاحظة والمراقبة، والتوقيع على كشوف الرصد والنتائج بالكربون من الخلف حرصاً على سلامة الإجراءات عند تسليمها في صورتها النهائية، وضرورة وضع الأختام على الورقة الامتحانية وهي (ختم رئيس الكنترول - ختم المادة - ختم التاريخ - ختم الفرقة والكلية - ختم رئيس الكنترول)، والانتهاء من رصد النتائج خلال أسبوع من تاريخ نهاية الامتحان لكل كلية).