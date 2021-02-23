قال الدكتور مصطفى غنيمة، مساعد وزيرة الصحة للشؤون العلاجية، إن مصر استقبلت صباح اليوم الثلاثاء، 300 ألف جرعة لقاح «سينوفارم» ضد فيروس كورونا هدية من دولة الصين، مشيرًا إلى أن الأمر دليل على العلاقات الجيدة بين الدولتين والقيادتين السياسيتين.

وأضاف غنيمة، خلال تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، أن مصر من المقرر أن تستقبل 8.6 مليون جرعة لقاح ضمن تعاقدها المبرم مع التحالف الدولي «جافي»، لافتًا إلى استقبال مصر 2.5 مليون جرعة لقاح من التحالف خلال أيام.

وأشار إلى أن الوزارة تحصل على عينة من دفعة الجرعات المستلمة؛ من أجل تحليلها والتأكد من صلاحيتها، قائلًا إن الوزارة انتهت من تطعيم الأطقم الطبية في جميع المستشفيات، وتفتح الباب لتسجيل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الأسبوع المقبل.

وأكد مساعد وزيرة الصحة، عدم ظهور أية آثار جانبية على الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، بخلاف الأعراض البسيطة المتعارف عليها كارتفاع بسيط في درجة الحرارة أو ألم في مكان التطعيم، قائلًا إن الوزارة لم تسجل أية مضاعفات نتيجة تلقي لقاح كورونا.

ووصلت مطار القاهرة الدولي، في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، شحنة لقاح كورونا «سينوفارم» قادمة من العاصمة الصينية بكين، وتشمل 300 ألف جرعة أهدتها الصين إلى مصر.