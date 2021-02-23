«لشجاعتهم في تطبيق القانون».. أعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء موافقته على صرف مكافأة إجادة لطاقم تحكيم مباراة المصري وسموحة باللقاء الذي أداره أحمد العدوي، وانتهى بالتعادل الإيجابي 1 – 1، ضمن الجولة الـ14 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت مباراة سموحة والمصري إثارة كبيرة بدقائقها الأخيرة بعدما أطلق الحكم أحمد العدوي صافرة نهاية اللقاء قبل أن يطالب لاعبي الفريقين بالعودة لأرض الملعب بعدما أبلغته غرفة الفار بأحقية الفريق البورسعيدي في الحصول على ركلة جزاء، وهو ما نفذه الحكم واستطاع الهاني سليمان حارس مرمى سموحة في التصدي للركلة من أقدام أحمد رفعت.

ونشر اتحاد الكرة بيانًا رسميًا اليوم الثلاثاء جاء (وافق الاتحاد المصرى لكرة القدم، على طلب لجنة الحكام بمكافأة الحكم أحمد العدوي حكم مباراة سموحة والمصري ضمن مسابقة الدوري الممتاز ومحمد عباس قابيل حكم الفيديو ومساعده حمادي القلاوي لشجاعتهم في تطبيق القانون بعد نهاية المباراة ولجوء الحكم إلى تقنية الفيديو واحتسابه بناء على ذلك لضربة جزاء صحيحة وآدائها).

وأضاف بيان اتحاد الكرة (يأتي ذلك في إطار حرصنا تشجيع الحكام على تطبيق العدالة من خلال تنفيذ القانون).

رئيس لجنة الحكام وجيه أحمد، كان قد صرح تلفزيونيًا بأن القرار الذي اتخذه العدوي باحتساب ركلة جزاء للمصري بعد اطلاقه صافرة نهاية المباراة صحيح بنسبة 100%.