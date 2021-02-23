مستشار جوايدو: فنزويلا ستتلقى لقاحات كورونا في أبريل أو مايو

قال خوليو كاسترو، مستشار الصحة لخوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة، في مقابلة إذاعية، إن فنزويلا قد تتلقى لقاحات "كوفيد- 19" بحلول أبريل أو مايو، من خلال مبادرة كوفاكس التابعة لمنظمة الصحة العالمية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف "كاسترو" أن الإفراج عن الأموال المجمدة بسبب العقوبات الأمريكية، للحصول على اللقاحات من كوفاكس قد يستغرق ما بين خمسة وستة أسابيع.

وتتوقع فنزويلا تلقي ما لا يقل عن 11 مليون جرعة من لقاحات "كوفيد- 19" من خلال كوفاكس.

ومن المتوقع أن تنشر لجنة فنية، تضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية وخبراء أكاديميين، معلومات عن خطة التطعيم في غضون أسبوعين.