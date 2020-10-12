 تركي آل الشيخ يهنئ أحلام على ألبومها الجديد: الفن الخليجي قادر على الوصول والتميز - بوابة الشروق
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تركي آل الشيخ يهنئ أحلام على ألبومها الجديد: الفن الخليجي قادر على الوصول والتميز


نشر في: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 6:23 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 فبراير 2021 - 6:23 ص

هنأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودي، الفنانة أحلام علي ألبومها الغنائي الجديد الذي ضم مجموعة من الجنسيات المختلفة من دول الخليج، ونشر تدوينة عبر حسابه الرسمي علي تويتر جاء فيها : "شكراً للفنانه الكبيره احلام وأخوي وعشرة عمري نواف عبدالله ولروتانا .. عمل كلماته من سعودي ولحنه من كويتي وأداء كبير من بنت الإمارات، يثبت ان الفن الخليجي قادر على الوصول والتميز"، وتابع: "خليجنا واحد، يجمعنا الدم والنسب والتاريخ".


ومؤخرا طرحت أحلام ألبومها الغنائي الجديد «فدوة عيونك» والذي مجموعة كبيرة من الأغاني باللهجة الخليجية، منها «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».


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