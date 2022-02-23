إيطاليا: لا يمكن إجراء المزيد من المحادثات الثنائية مع روسيا الآن



قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، إن إجراء مزيد من المحادثات الثنائية مع روسيا مستحيل في الوقت الحالي في ضوء التطورات في أوكرانيا.

وأضاف دي مايو في بيان لمجلس الشيوخ "هذا الصباح، قمنا مع رئيس الوزراء ماريو دراجي بتنسيق الخطوات المقبلة التي سيتم اتخاذها لتشجيع التوصل إلى حل دبلوماسي".

وتابع دي مايو "ومع ذلك، نعتقد أنه لا يمكن عقد اجتماعات ثنائية جديدة مع القيادة الروسية طالما لا توجد إشارات على خفض التوترات".

ومن المقرر أن يلتقي دراجي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، حسبما أفادت تقارير، إلا أنه لم يتم تحديد موعد للقاء بعد.

كان الرئيس الروسي قد أعلن اعتراف بلاده بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك شرقي أوكرانيا، وأمر قواته بحفظ السلام في الجمهوريتين.