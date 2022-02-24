الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكة مالية تدعم الحوثيين



فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات على أعضاء بشبكة دولية تقوم بتمويل حرب الحوثيين ضد الحكومة اليمنية، والهجمات العنيفة التي تهدد المدنيين والبنية التحتية المدنية في دول مجاورة، بحسب بيان للوزارة، على موقعها الالكتروني.

وأضاف البيان أن الشبكة، التي يقودها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قامت وسعيد الجمل، ممول للحوثيين، بتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى اليمن عبر شبكة دولية معقدة من الوسطاء لدعم الهجمات الحوثية.

ورغم دعوات المجتمع الدولي المستمرة إلى السلام، يواصل الحوثيون حملتهم المدمرة داخل اليمن، وقد أطلقوا صواريخ بالستية بصفة مستمرة وطائرات مسيرة ضربت البنية التحتية المدنية في دول مجاورة، مما أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.

وأوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ الإجراءات اليوم في ظل تنسيق وثيق وتعاون مع الشركاء الإقليميين في منطقة الخليج.

وقال وكيل وزارة الخزانة الامريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون: "رغم المناشدات لخوض مفاوضات وإنهاء هذا الصراع المدمر، استمر قادة الحوثيين في تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد الدول المجاورة لليمن، مما أسفر عن مقتل مدنيين أبرياء، فيما ظل الملايين من المدنيين اليمنيين نازحين وجوعى".