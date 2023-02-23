تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تقام اليوم الخميس مباريات إياب التصفيات المؤهلة للدور الـ16 من الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي بالإضافة إلى إقامة منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لدور المجموعات من كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما.

كما يُقام اليوم أيضا مباراتين بالدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، والجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وتستعرض بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عاما

جمهورية إفريقيا الوسطى × جنوب السودان الساعة الرابعة عصرا على قناة

الكونغو × أوغندا الساعة السابعة مساء على قناة

الدوري الأوروبي

نانت الفرنسي × يوفنتوس الإيطالي الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ميتيلاند الدنماركي × سبورتنج لشبونة البرتغالي الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

موناكو الفرنسي × باير ليفركوزن الألماني الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

بي إس في أيندهوفن الهولندي × إشبيلية الإسباني الساعة الثامنة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مانشستر يونايتد الإنجليزي × برشلونة الإسباني الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

رين الفرنسي × شاختا دونيستك الأوكراني الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

يونيون برلين الألماني × أياكس أمستردام الهولندي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1

روما الإيطالي × ريد بول سالزبورج النمساوي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

دوري أبطال آسيا

الدحيل القطري × الشباب السعودي الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports AFC HD

فولاد خوزستان الإيراني × الهلال السعودي الساعة الثامنة مساء على قناة beIN Sports AFC HD

دوري المؤتمر الأوروبي

بازل السويسري × طرابزون سبور التركي الساعة العاشرة مساء على قناة beIN Sports HD 2 English

دوري روشن السعودي

اتحاد جدة × الرائد الساعة السابعة والنصف مساء