5 قتلى في حادث تحطم طائرة ذات محركين في أركنساس الأمريكية

لقي 5 أشخاص حتفهم في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس الأمريكية، أمس الأربعاء، بعد تحطم طائرة ذات محركين بعد وقت قصير من إقلاعها.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، إن الطائرة تحطمت في منطقة غابات على بعد ميل من مطار كلينتون الوطني وقت الظهر تقريبا، وإن الطائرة كانت متجهة إلى مطار "جون جلين كولومبوس الدولي" في أوهايو، بحسب قناة "كارك" التليفزيونية.

وتم التأكيد لاحقا على عدم نجاة أي من الركاب. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات على الأرض.

ولم يعرف بعد سبب تحطم الطائرة، بيد أن السلطات قالت إن سوء الأحوال الجوية يعوق التحقيق.

ووردت أنباء عن عاصفة رعدية وهبوب رياح شديدة بالقرب من المطار وقت وقوع الحادث.

وقالت قناة "تي اتش في" التليفزيونية إن الطيار والركاب الآخرين موظفون في شركة الاستشارات العلمية "سي تي اي اتش".

وقال المتحدث باسم الشركة، إن من كانوا على متن الطائرة كانوا يستجيبون لانفجار وقع في مصنع آي شومان للمعادن في بيدفورد بولاية أوهايو، حيث لقي شخص حتفه وأصيب 13 آخرون.

وأُعلن أن الطائرة من طراز "بيتش بي 20" وشمل العديد من الحوادث الخطيرة الأخرى في الأشهر القليلة الماضية طائرات من طراز "بيتشكرافت".

وسيتولى المجلس الوطني لسلامة النقل التحقيق في الحادث.