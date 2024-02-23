إقبال متوسط على انتخابات نقابة المهندسين بالدقهلية

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شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالدقهلية إقبالاً متوسطاً عقب صلاة الجمعة في اللجان التي فتحت أبوابها بمقر نادي المهندسين بطلخا منذ 10 صباحا، ويستمر التصويت حتى 7 مساءً

وتجري انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالدقهلية والنقابة العامة على المراكز النقابية المختلفة وعدد المرشحين للنقابة الفرعية 18 مرشحا، ليتنافسون على 4 مقاعد شعبة كهرباء و2 شعبة مدني ومقعد باقي الشعب.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعة العمومية من لهم حق التصويت 58204 أعضاء، وتجري الانتخابات داخل 13 لجنة برئاسة المهندس محمد إبراهيم العالم، ويشرف على الانتخاب لجنة قضائية برئاسة المستشار خالد عبد الوهاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة.