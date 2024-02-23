الأهلي يهزم ميدياما ويضع قدما في ربع نهائي دوري الأبطال

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وضع النادي الأهلي قدما في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما حقق الفوز مساء اليوم الجمعة، أمام فريق ميدياما، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل حسين الشحات هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 48، وذلك بعدما استلم كرة من أنتوني موديست داخل منطقة الجزاء، وسددها في الشباك.

وبهذه النتيجة، يكون الأهلي قد وضع قدما بنسبة كبيرة في الدور ربع النهائي، حيث انفرد بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، في حين تجمد رصيد ميدياما عند النقطة الرابعة.

ومن المنتظر أن يلتقي فريق شباب بلوزداد منافس الأهلي في المجموعة، مع يانج أفريكانز في الجولة الخامسة.

وبعد هذه المباراة يكون ترتيب المجموعة الرابعة كالتالي:

1-الأهلي برصيد 9 نقاط (من 5 مباريات).

2- شباب بلوزداد برصيد 5 نقاط (من 4 مباريات).

3- يانج أفريكانز برصيد 5 نقاط (من 4 مباريات).

4- ميدياما برصيد 4 نقاط (من 5 مباريات).

ملخص الشوط الأول

الدقيقة الثالثة: هجمة لصالح ميدياما وانطلاقة بسرعة خلف علي معلول تخرج الكرة إلى خارج الملعب ضربة مرمى لصالح ميدياما بعد تدخل من محمد عبد المنعم.

الدقيقة 8: هجمة مرتدة للأهلي وتمريرة من تاو إلى إمام عاشور تنتهي بعرضية من إمام تخرج بعيدة عن موديست وتخرج الى الجانب الاخر من الملعب.

الدقيقة 11: تيتيه يمر من محمد عبد المنعم ويسدد كرة قوية كادت أن تسكن الشباك لكن مصطفى شوبير تصدى لها بصورة رائعة.

الدقيقة 13: هجمة لصالح الأهلي وتمريرة تصل عند حسين الشحات لكن الأخير يهدر الكرة بغرابة شديدة بعد أن سددها مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى ميدياما وكان لديه خيار أفضل لتمرير الكرة إلى السولية لكن الاخير أضاع فرصة هدف أول.

الدقيقة 16: لاعب ميدياما يمر بمهارة من محمد هاني ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة أرضية على يمين مصطفى شوبير إلى خارج الملعب.

الدقيقة 21: لاعب ميدياما يسدد ضربة ثابتة بقوة بإتجاه المرمى يتصدى لها مصطفى شوبير حارس الأهلي وتخرج ركنية لصالح ميدياما.

الدقيقة 33: ركنية لصالح ميدياما داخل منطقة الجزاء يتصدى لها موديست بضربة رأس ثم تصل الكرة عند الجانب الايسر لفريق ميدياما يرسلها عرضية تنتهي بضربة رأس تخرج اعلى مرمى شوبير بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 36: تنفذ الضربة الثابتة داخل منطقة الجزاء ورأسية من لوموتي تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى شوبير إلى خارج الملعب وتمر بسلام وأمان على مرمى الاهلي.

الدقيقة42: هجمة لصالح ميدياما أخطأ منعم في التعامل معها ليحصل عليها لاعب ميدياما وكاد أن يشكل خطورة على مرمى الاهلي لكن ياسر ابراهيم تدخل في الوقت المناسب.

وبعد احتساب 3 دقائق وقت بدل ضائع أعلن حكم المباراة نهاية الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

الدقيقة 48: حسين الشحات يسجل الهدف الأول بعدما استلم كرة من داخل منقطة الجزاء ويسدها في الشباك.

الدقيقة 52: كرة خاطئة من عمرو السولية في تشتييت الكرة قطعها دفاع موديست ووصلت عند لاعب ميدياما سددها قوية من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها مصطفى شوبير على مرتين.

الدقيقة 56: تسديدة من لاعب ميدياما تخرج أعلى مرمى مصطفى شوبير إلى خارج الملعب.

الدقيقة 57: هجمة لصالح ميدياما وعرضية يتصدى لها دفاع الاهلي ثم هجمة مرتدة لكن تمريرة الشحات كانت أقوى من اللازم ووصلت سهلة عند حارس ميدياما.

الدقيقة 69: عرضية من الجانب الأيسر لفريق ميدياما تمر من فوق رأس معلول ورأسية من لاعب ميدياما يتصدى لها مصطفى شوبير ثم ترتد ويسددها لاعب ميدياما بقوة تصطدم في القائم الأيسر لحارس الأهلي.

الدقيقة 80: هجمة لصالح الأهلي بعد عرضية داخل منطقة الجزاء يتصدى لها الدفاع ثم يقطعها إمام بمهارة وبعد ذلك تخرج الكرة إلى خارج الملعب بعد تمريرة من رضا سليم الى خارج الملعب.

نهاية المباراة بفوز الأهلي بعدما احتسب حكم المباراة 7 دقائق وقت بدل ضائع.