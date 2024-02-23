خالد أبو بكر عن صفقة رأس الحكمة: مصر لم تشهد صفقة بهذا الحجم منذ عهد الملكية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن صفقة «مشروع رأس الحكمة»، التي تم الإعلان عنها «الجمعة»، تعد الصفقة الاقتصادية الأكبر في تاريخ مصر الحديث، مؤكدا أن مصر لم تشهد صفقة بهذا الحجم منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.



ونوه خلال تقديم برنامج «كل يوم» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الجمعة، أن قيمة الصفقة البالغة 35 مليار دولار؛ تعادل تقريبًا الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، معقبا: « على مدار تاريخ مصر من أيام عبد الناصر من بعد الملكية بيومين إلى أمس، مصر لم تشهد صفقة بهذا الحجم، التاريخ بيقول كدا، من أيام الملكية إلى الآن، مصر مشافتش صفقة بالحجم ده».



وأشار إلى أن الصفقة تأتي في الوقت الذي كان فيه البعض يشكك في قدرة مصر على النهوض من أزمتها الاقتصادية، قائلا: «الايام الماضية الأخوان كان تقولك أوعى الفنكوش، هي مصر هتقدر تقوم من اللي هي فيه! دي محتاجة مش أقل من 15 مليار دولار علشان تفك الزنقة اللي فيها النهاردة».



وأكد أن الصفقة ستضخ 24 مليار دولار في الاقتصاد المصري خلال شهرين، بالإضافة إلى تحويل 11 مليار دولار من ديون مصر إلى جنيه مصري لتسديدها للشريك الإماراتي، معقبا:«فؤجنا النهاردة أن مصر هتأخد كاش يا أهل البزنس 24 مليار دولار في شهرين، و11 مليار دولار سقطوا من ديونك».



وتوقع «أبو بكر» أن تُحدث الصفقة نقلة نوعية في الاقتصاد المصري، قائلا:«أي صفقة بهذا الحجم، من أستراليا إلى أمريكا، تُحدث ضجة كبيرة في العالم، فما بالك بوقعها على اقتصاد مثل الاقتصاد المصري».