رابطة الأندية تبحث تخفيض عدد الأجانب في الدوري

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تبحث رابطة الأندية المصرية المحترفة في اجتماعاتها المقبلة الطلب المقدم لمقترح تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في بطولة الدوري الممتاز للموسم المقبل 2024- 2025.

رابطة الأندية برئاسة أحمد دياب تدرس المقترح في ضوء تنسيق خطة الموسم المقبل.

من جانبه كان قد سلم عامر حسين المشرف على المسابقات في رابطة الأندية تصوره لمواجهات بطولة الدوري حتى الأسبوع الـ30 من المسابقة.

الأيام الماضية كانت قد شهدت تلبية رابطة الأندية طلب حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني بتقديم معسكر الفراعنة المقبل ليقام يوم 13 مارس المقبل.

الجهاز الفني لمنتخب مصر كان قد استعرض مع رابطة الأندية مواعيد التوقفات الدولية لشهري مارس ويونيو.

منتخب مصر بقيادة حسام حسن يستعد خلال معسكر شهر مارس لخوض بطولة دولية ودية في الإمارات رفقة منتخبات تونس وكرواتيا ونيوزيلندا خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس المقبل.