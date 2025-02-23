قنا: إصابة شاب بطلق ناري على يد شقيقه بسبب خلافات مالية

شهدت قرية دنفيق التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا حادثًا مأساويا، حيث أصيب شاب بطلقات نارية إثر مشادة كلامية مع شقيقه الأصغر بسبب خلاف مالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا بإصابة "م.ع"، 29 عامًا، بطلقات نارية، حيث كشفت التحريات أن شقيقه "ع.ع"، 28 عامًا، أطلق عليه النار بعد خلاف نشب بينهما بسبب أموال اقترضها والدهما وضاعت نتيجة تصرفات المتهم، مما أدى إلى تصاعد الخلاف وحدوث مشادة كلامية بينهما انتهت بإطلاق النار.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.