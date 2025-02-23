زيلينسكي: لا اتفاق مع الولايات المتحدة على حساب أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يعتمد على استمرار الدعم الأمريكي، لكنه لا يريد أي اتفاقيات مع واشنطن على حساب أوكرانيا.

وأبلغ زيلينسكي الصحفيين في كييف بأنه يتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة وقف الحرب في أقرب وقت ممكن. وأضاف إنه يتوقع من ترامب أن يظهر تفهما وتعاطفا مع بلاده التي تعرضت للهجوم من جانب روسيا.

وذكر زيلينسكي، في المؤتمر الصحفي الذي تم عقده عشية الذكرى الثالثة للحرب الروسية ضد أوكرانيا، أن: "الضمانات الأمنية من جانب ترامب ضرورية للغاية".

وأضاف أن الاتفاقيات الاقتصادية يمكن أن تكون أيضا جزءا من الضمانات الأمنية. ومع ذلك، قال إن المسودة الأولي لاتفاق مفاوضات السلام بشأن حصة الولايات المتحدة من المعادن النادرة الأوكرانية "لم تقم بتلبية الشروط".

وأوضح زيلينسكي أن هناك العديد من الأمور التي يمكن مناقشتها، منها الغاز والنفط، لكنه نبه إلى أن أوكرانيا يجب أن تحصل على الأمن في المقابل.

وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة أرادت إعلان بعض دعمها في السنوات الأخيرة على أنه قروض بأثر رجعي. وأضاف: "لا يمكننا اعتبار المساعدات المالية ديونا"، لكنه أشار إلى أن أوكرانيا يمكنها دفع قيمة المساعدة المستقبلية.